勢いは完全に失われた。現在開催中の北中米ワールドカップで、アジア勢は開幕から５日間無敗を継続。森保ジャパンもオランダと激闘の末に２−２で引き分けるなど、２勝４分で負け知らずだった。しかし、６日目にイラクが怪物アーリング・ハーランドを擁する、ノルウェーに１−４で完敗したのを皮切りに、一転して黒星を重ねるように。日本時間20日にオーストラリアが開催国のアメリカに０−２で屈し、６連敗となってしまった