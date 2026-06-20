社会性生物は互いに協力する能力に優れていますが、ライバルの集団に遭遇した際は断固として反社会的な行動を取ることがあります。この行動に、「愛情ホルモン」という呼び方で知られる化学物質のオキシトシンが関与している可能性が示されました。Us against them: oxytocin response to competition in a small-scale human society | Proceedings B | The Royal Societyhttps://royalsocietypublishing.org/rspb/article/293/20