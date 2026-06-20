Dannie Mayが、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールOP主題歌となる新曲「BAD遺伝子」のジャケットを公開、同楽曲が7月8日（水）にリリースされることを発表した。新曲「BAD遺伝子」は「盛大な親子喧嘩」をテーマに、思春期の迸るようなイライラや葛藤を詰め込んだ一曲。とびきりの攻撃性の中に少しだけの愛情と甘えが同居する、Dannie May渾身のロックチューンがアニメの新たな激しい戦いを鮮やかに彩っている。また、D