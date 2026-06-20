今回もギャンブルに関する話をしていきたい。世の中のギャンブル依存の人って、大半は自覚症状がないんだとか。「そんなことはないだろ」と僕は思うんだけども、まあこの世には驚くほど自分を俯瞰できてない人もいるし、そういう人だから割に合わない賭博にハマるってことも考えられる。でも僕みたいなのはしっかり依存を自覚しているし、他にも「ああ、依存症だなあ」とため息をついている奴も大勢いる。今回は、そういう自覚のあ