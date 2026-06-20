「ファーム・西地区、オリックス４−３阪神」（１９日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）再び１軍のマウンドに上がるべく、着々と準備を進めている。先発の阪神・伊原陵人投手が５回５安打１失点。本人は「あんまり良くなかったですね」と納得する様子は一切なかったが、実戦復帰後最多となる８８球の粘投を見せた。四回まで毎回走者を許しながら、決して崩れなかった。「イニングごとに修正できたんで、そこは良かった