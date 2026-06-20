「ファーム・西地区、オリックス４−３阪神」（１９日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）

再び１軍のマウンドに上がるべく、着々と準備を進めている。先発の阪神・伊原陵人投手が５回５安打１失点。本人は「あんまり良くなかったですね」と納得する様子は一切なかったが、実戦復帰後最多となる８８球の粘投を見せた。

四回まで毎回走者を許しながら、決して崩れなかった。「イニングごとに修正できたんで、そこは良かった」。失点は二回に三方に浴びた先制ソロのみ。さすがの修正力で尻上がりに調子を上げていった。

五回にはこの日最速タイとなる１４５キロを記録。２安打を許していた渡部を変化球で見逃し三振に仕留めるなど、初の三者凡退で締めくくった。

今季は開幕ローテをつかんだが、４月中旬に「腰部の張り」で離脱。６月３日にファームで実戦復帰し、同１６日から２日間は１軍の試合前練習に参加。「この空間（１軍）で練習できることが自分にとって非常にプラス」と歩みを進めてきた。

現状、１軍の先発ローテは西勇が登録抹消中。２５日のヤクルト戦（甲子園）から再登録可能だが、同試合に伊原が中５日で先発登板する可能性も考えられる。

次回登板に向けて「立ち上がりとランナーを背負ってからの投球にちょっと物足りなさを感じてるんで、しっかり練習したい」と伊原。けがを乗り越え、頼もしい左腕が１軍に帰ってくる日も近い。