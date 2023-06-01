NHKの“スポーツの顔”として知られる廣瀬智美アナウンサー（44）が、退局することが分かった。仕事関係者には、最後の出勤は今週だったと伝えている。2010年のバンクーバー五輪、12年のロンドン五輪など、4大会の五輪開会式で実況を務めたほか、10年、22年のサッカーW杯でスタジオ進行を担当するなど、主にスポーツ中継で局の顔として活躍。「きょうの料理」や「NHKのど自慢」でも司会を務め、明るいキャラクターと、安定した