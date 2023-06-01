【METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］】 6月20日 発売 価格：26,400円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］」を6月20日に発売する。価格は26,400円。 本商品は「ガンダム・センチネル」に登場するモビルスーツ「Ex-Sガンダム」を、METAL ROBOT魂（Ka sig