2026年6月19日（金）全国公開となる映画『黒牢城（こくろうじょう）』。本木雅弘、菅田将暉ら日本映画界を代表する豪華キャストが集結し、黒沢清監督がメガホンをとる戦国ミステリー大作として、公開前から注目を集めています。原作は、米澤穂信の直木賞受賞作。本能寺の変の4年前、織田信長に突如反旗を翻した荒木村重が起こした「有岡城（ありおかじょう）の戦い」に着想を得た、歴史小説と本格ミステリーが融合した傑作です。本