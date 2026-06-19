蒸し暑い夏を心地よく過ごせる「無印良品の注目アイテム」を3つ紹介します。挙げてくれたのは、“ムジラー”歴40年のESSEonlineライター・フネさん（50代）。大人気・冷感スプレーの携帯タイプや湿気の多い日に重宝するダニとりシートなど、便利グッズが勢ぞろいです。1：ひんやり気持ちいいミストスプレー昨年発売後、人気すぎてなかなか店頭に並ばなかったほどの夏の大人気アイテム。メントールが含まれており、身体に直接スプレ