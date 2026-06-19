年齢を重ねて国内旅行をまた楽しむようになり、荷物も見直した事例を紹介します。夫と義母のシニア世代3人暮らしをしている、整理収納アドバイザーの原田さよさん（60代）のケースです。ここでは、リュック＋ショルダーバッグに収まるコンパクトな旅行の荷物の内容や、服装の工夫など、旅を快適にするアイデアについて語ります。大きい旅行バッグをやめた理由年に1回、幼なじみと1泊2日の電車旅に出かけています。50年以上のつき合