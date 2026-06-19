【真紅 キャストドール＜特別再販 2026＞】 受注期間 : 6月26日19時～7月26日23時59分 販売価格：143,000円 受注方法 : DOLKオンライン（およびDOLK店舗) お届け時期 : 2027年7月頃より順次配送予定 DOLKは、キャストドール「真紅 キャストドール＜特別再販 2026＞」をECサイト「DOLKオンライン」にて6月26日19時より受注を開始