華々しいグランプリカーの活躍は1951年で終了したアルファロメオ。1963年にアルファロメオのレース活動は、カルロ・キティとルドヴィコ・キッツォーラによって設立されたアウトデルタに委託され、1963年、アウトデルタは正式にアルファロメオのコンペティション部門となり、それまで細々と活動をしていたTZに代わり、新たなマシン開発を推進することになった。【画像】タルガフローリオでも活躍したアルファロメオT33/2（写真9点）