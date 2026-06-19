フレデリックが、7月6日にリリースする新曲が7月からスタートするテレビアニメ『あはれ！名作くん』の書き下ろし主題歌であることを明らかにした。なお、タイトルは「ナンセンスナンセンス」に決定、ジャケット写真も公開となった。『あはれ！名作くん』は、かつてNHK Eテレ「ビットワールド」内にて6年間放送されており、国内外の様々な名作を面白おかしくオマージュし、コメディとして追及したショートフィルム形態のアニメーシ