卓球女子の張本美和について、「女子ダブルス世界ランキング1位に」との話題が中国SNSの微博（ウェイボー）に登場した。最新のランキングでは張本と大藤沙月のペアが1位に浮上し、2位は韓国の柳漢娜（リュウ・ハンナ）/金娜英（キム・ナヨン）ペア、3位は中国の王曼碰（ワン・マンユー）/孫穎莎（スン・インシャー）ペアとなっている。この話題をめぐり、あるスポーツ系ブロガーは微博に「大藤/張本ペアが1位になった。2人の