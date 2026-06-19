卓球女子の張本美和について、「女子ダブルス世界ランキング1位に」との話題が中国SNSの微博（ウェイボー）に登場した。

最新のランキングでは張本と大藤沙月のペアが1位に浮上し、2位は韓国の柳漢娜（リュウ・ハンナ）/金娜英（キム・ナヨン）ペア、3位は中国の王曼碰（ワン・マンユー）/孫穎莎（スン・インシャー）ペアとなっている。

この話題をめぐり、あるスポーツ系ブロガーは微博に「大藤/張本ペアが1位になった。2人のコンビネーションは確かに強い」とつづり、「中国は海産姉妹（王曼碰/孫穎莎ペアの愛称）以外、彼女らを抑え込めていない」とコメント。また、微博では張本が18歳の誕生日を迎えたばかりであることに触れて「大藤/張本ペアはいつの間にか1位に上り詰めた」とする投稿も見られた。

一方、中国のネットユーザーからは張本に対して「才能に驚かされる」「女子卓球界は新たな絶対的スターを迎えるかもしれない」「年齢は若いものの中国女子にとっては間違いなく最大のライバル」「一番怖いのはまだ18歳だっていうこと」などの声が聞かれた。また、「日本はどんどん強くなっている。中国はさらに努力を重ねないと」というものもあった。（翻訳・編集/野谷）