2026年6月25日、東武スカイツリーライン浅草駅直結の商業施設「エキミセ」に「ドン・キホーテ浅草 EKIMISE店」がオープンします。地下鉄各線からもアクセス抜群のターミナル駅直結という立地を活かし、訪日外国人客や日光・鬼怒川へ向かう特急利用者が「移動のスキマ時間」に立ち寄りやすい、タイパ（タイムパフォーマンス）重視のインバウンド特化型店舗です。本記事では、既存の浅草店との違いや、鉄道アクセス抜群の立地がもた