近年はさまざまなものの値段が上昇しており、家計への負担を感じる人も少なくありません。特に年金生活を送る高齢者のなかには、電気代を少しでも節約したいと考え、暑い日でもエアコンの使用を控えるケースがあります。 しかし、特に高齢者は夏場の熱中症への注意も必要です。事例のように、夫婦2人で年金を月22万円受給している高齢者世帯は、高齢者世帯全体で見ると、電気代を理由にエアコンを我慢する必要がある