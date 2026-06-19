全日本空輸（ANA）は、ルフトハンザ・シティ航空と共同運航（コードシェア）を実施する。対象路線は、ミュンヘン〜マドリード・バルセロナ・セビリア・ケルン・デュッセルドルフ・トゥールーズ・パリ/CDG・ボルドー・ロンドン/ヒースロー線、フランクフルト〜デュッセルドルフ線の10路線。7月1日から開始する。ルフトハンザ・シティ航空は、ミュンヘンとフランクフルトに拠点を置く航空会社。2025年9月にスターアライアンスに加盟