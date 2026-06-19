2026年6月19日、「ドライバー2026年8月号」が発売となりました。 【画像】最新号ドライバー2026年8月号をチラ読み！ ドライバーは、旬のクルマ情報を、詳しくわかりやすく、そして楽しくお届けする総合クルマ雑誌です。 ■総力特集 背水の陣だろうが、鳴り物入りだろうが、関係ないし。 ただのSUVに誰が乗る 現在、国内で販売される新車のじつに4割近くがSUVであるという現実。直近のモデルに限れ