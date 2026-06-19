俳優の吉田鋼太郎（67）が18日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）で、ゲスト出演した俳優・舘ひろし（76）とのエピソードを披露した。

同番組では、舘の主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督）で共演中の俳優・黒川想矢、西野七瀬、吉田が舘のダンディーぶりについてコメントを寄せた。

その中で、黒川は「撮影終わりに食事に向かう際も、わざわざビシッとスーツに着替える」と目撃談を披露。西野は「私のことを“西野君”と呼んでくださっていたのが、紳士っぽかったし、うれしかった」と伝えた。

そして吉田は「撮影の合間に舘さんから“ちょっといい？”と呼ばれ、ご自身の車に招かれて雑談したのですが、舘さんはバスローブ姿」と“暴露”。「密室でバスローブ姿の舘さんと2人きり。自分が女性なら一発で落ちると思います」との証言が読み上げられた。

これを受けて、バスローブになるタイミングを聞かれた舘は「家から」とサラリ。「シャワーを浴びるでしょ？それでバスローブを着て、パンツをポケットに入れて」といい、「ポケットに入れてる隙に履いちゃえばいい」と指摘されると、「そしたら蒸れるじゃないですか」と下着を身につけていないことを明かした。

しかしテレビ局でその姿を目にしたというタレント・若槻千夏は「私、2回ほど見たことが」と告白。当時を思い返した舘が「ちょっとすれ違った。ごあいさつをしようかなって思ったらスンって行かれて」と明かすと、若槻は「見ちゃいけないと思ってすぐ曲がりました、すみません！」と動揺。「ホントに私、都市伝説だと思ってて、前から来られてこれは見ちゃいけないんじゃないか、気づかれてないと思ってた。大変失礼いたしました」と改めて謝罪していた。