香川県は、知事選と県議選で電子投票を実施するための条例案を、今月（6月）22日開会の県議会に提出します。可決されれば、今年（2026年）8月の知事選で電子投票が行われます。 【写真を見る】紙からタブレットへ！香川県知事選・県議選で「電子投票」導入に向け条例案提出可決されれば8月の知事選で実施も【香川】 8月の知事選も電子投票に？ 今年（2026年）3月、善通寺市で、香川県で初めての電子投票条例が制定されたこと