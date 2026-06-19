カスタマーも常に大きな期待2025年4月、フェラーリは『296GTB』、『296GTS』の高性能版となる『296スペチアーレ』、『296スペチアーレA（アペルタ）』を発表した。【画像】センセーショナル・スーパーカー！『フェラーリ296スペチアーレA』全33枚ニューモデル誕生から数年後というタイミングで、そのパフォーマンスをさらに高めたスペシャルモデルをリリースするのは、フェラーリに限らずスーパーカーブランドにとっては現在では