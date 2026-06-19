この先6月20日(土)〜7月2日(木)は、前線や低気圧の影響で関東から九州は曇りや雨が多いでしょう。東北や北陸も梅雨入りが秒読みとなりそうです。西日本ほど蒸し暑い日が続き、月末から7月初めにかけては一層蒸し暑さが増しそうです。前線停滞で雨多め6月20日(土)〜26日(金)は、日本付近に前線が停滞し、北日本から西日本にかけて曇りや雨の日が多くなります。特に21日(日)〜22日(月)は日本海を進む低気圧と前線の影響で、新潟や福