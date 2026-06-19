不用意な発言で、謝罪する事態となった。オランダ代表のレジェンドであるラファエル・ファン・デル・ファールトが、北中米ワールドカップの日本戦でコメンテーターを務めた際の発言をわびた。人種差別ではないかとの批判を受け、釈明に追われたかたちだ。２−２のドローに終わったグループF初戦、ファン・デル・ファールトは終盤に日本が同点に追いついた場面について、オランダ守備陣の対応を批判。その際、日本代表の選手