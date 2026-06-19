◆新宿のおしゃれな女子会ランチ3選！3,000円台でかなうプチご褒美時間。乾杯ドリンクやカフェフリー付きも画像：ROSEMARY’STOKYO（新宿）気の置けない友人と集まる女子会ランチは、いつもより少し贅沢な気分を味わえるお店へ。今回は、3,000円台で楽しめる“プチご褒美ランチ”をご紹介。洗練された空間や彩り豊かな料理、充実のコース内容など、特別感を味わえるお店が勢ぞろい。おいしい料理とともに会話も弾む、心ときめくラ