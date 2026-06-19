新宿のおしゃれな女子会ランチ3選！3,000円台でかなうプチご褒美時間。乾杯ドリンクやカフェフリー付きも
◆新宿のおしゃれな女子会ランチ3選！3,000円台でかなうプチご褒美時間。乾杯ドリンクやカフェフリー付きも
画像：ROSEMARY’STOKYO（新宿）
気の置けない友人と集まる女子会ランチは、いつもより少し贅沢な気分を味わえるお店へ。今回は、3,000円台で楽しめる“プチご褒美ランチ”をご紹介。洗練された空間や彩り豊かな料理、充実のコース内容など、特別感を味わえるお店が勢ぞろい。おいしい料理とともに会話も弾む、心ときめくランチタイムを楽しんで。
◆伊太利亜市場BAR（新宿三丁目）
世界的シェフの本格ナポリ料理を堪能
食後の焼き菓子とカフェを好きなだけ
新宿三丁目駅より徒歩2分。新宿伊勢丹の別館・パークシティ3にあるイタリアンレストラン「伊太利亜市場BAR」。ナポリピッツァを日本に広めた功労者、サルヴァトーレ・クオモ氏がプロデュースするピッツァやパスタを気軽に味わえる。
カジュアルな女子会におすすめなのが「選べるわがままコース」。前菜10種類のプレートに加え、本日のシェフズパスタやメインディッシュ、スープまで揃う充実の内容。食後には季節のフルーツをあしらったプチケーキと自家製の焼き菓子が楽しめるのも嬉しいポイント。さらにカフェフリー付きだから、食後も時間を気にせずおしゃべりを満喫できる。活気あふれる空間で、心躍る素敵なひとときを過ごして。
メインディッシュも【選べるわがままコース】プティフルール付き+カフェフリー+特別期間限定セール！
店舗名：伊太利亜市場BAR
住所：東京都新宿区新宿3-14-25 パークシティ3 2F
提供期間：通年
料金：3,000円
※税サ込
◆ROSEMARY’S TOKYO（新宿）
本場NYの伝統的な料理に舌鼓
緑あふれる空間で癒しのランチ女子会
新宿NEWoManの6Fにある「ROSEMAR’YS TOKYO」。都心にいながら緑に囲まれた開放的なロケーションが魅力で、日常の喧騒を忘れて友人たちとのランチを楽しめる。
おすすめは「ROSEMARY’S COURSE」。前菜4種盛り合わせに加え、季節の食材を使用した選べるパスタやメイン、デザートなど全4皿が楽しめる。関東産の新鮮な食材を厳選し、素材の持ち味を引き出した逸品は見た目にも鮮やか。シンプルで優しさに満ちた料理を、大切な人達と味わって。
【ROSEMARY’S COURSE】選べるパスタ＆メインなど全4皿(11/20~)
店舗名：ROSEMARY’S TOKYO
住所：東京都新宿区新宿4-1-6 NEWoMan新宿 6F
提供期間：2024/12/26〜
料金：3,520円
※税サ込
◆CRAFT GRILL（新宿三丁目）
大人の社交場で楽しむ日本の洋食
会話も弾むご褒美ランチを満喫
新宿三丁目駅より徒歩1分の「CRAFT GRILL」は「日本の洋食」を進化させてきたレストラン。国産牛を使ったビーフシチューや、ポートワインを効かせたミートソーススパゲッティーなど、どこか懐かしさを感じる洋食メニューを上質な食材とシェフの技でアップデート。
おすすめは、日本の洋食を楽しむ特別なランチプラン。シーフードカルパッチョや本日のスープから始まり、じっくり煮込んだ国産牛のビーフシチューを味わえる。さらに、ホウレン草とグリルチキンのクリーミーな卵ドリアや季節替わりのデザートも登場。カフェ付きなので、食後もゆっくりとおしゃべりを楽しめるのが嬉しい。心温まる洋食とともに、女子会ランチを満喫して。
【日本の洋食を優雅に大人の社交場で】ランチプラン+乾杯ドリンク+カフェ
店舗名：CRAFT GRILL（旧NIKKO KANAYA HOTEL CRAFT GRILL）
住所：東京都新宿区新宿3-32-6 B1F
提供期間：通年
料金：3,000円
※税サ込
画像：ROSEMARY’STOKYO（新宿）
気の置けない友人と集まる女子会ランチは、いつもより少し贅沢な気分を味わえるお店へ。今回は、3,000円台で楽しめる“プチご褒美ランチ”をご紹介。洗練された空間や彩り豊かな料理、充実のコース内容など、特別感を味わえるお店が勢ぞろい。おいしい料理とともに会話も弾む、心ときめくランチタイムを楽しんで。
世界的シェフの本格ナポリ料理を堪能
食後の焼き菓子とカフェを好きなだけ
新宿三丁目駅より徒歩2分。新宿伊勢丹の別館・パークシティ3にあるイタリアンレストラン「伊太利亜市場BAR」。ナポリピッツァを日本に広めた功労者、サルヴァトーレ・クオモ氏がプロデュースするピッツァやパスタを気軽に味わえる。
カジュアルな女子会におすすめなのが「選べるわがままコース」。前菜10種類のプレートに加え、本日のシェフズパスタやメインディッシュ、スープまで揃う充実の内容。食後には季節のフルーツをあしらったプチケーキと自家製の焼き菓子が楽しめるのも嬉しいポイント。さらにカフェフリー付きだから、食後も時間を気にせずおしゃべりを満喫できる。活気あふれる空間で、心躍る素敵なひとときを過ごして。
メインディッシュも【選べるわがままコース】プティフルール付き+カフェフリー+特別期間限定セール！
店舗名：伊太利亜市場BAR
住所：東京都新宿区新宿3-14-25 パークシティ3 2F
提供期間：通年
料金：3,000円
※税サ込
◆ROSEMARY’S TOKYO（新宿）
本場NYの伝統的な料理に舌鼓
緑あふれる空間で癒しのランチ女子会
新宿NEWoManの6Fにある「ROSEMAR’YS TOKYO」。都心にいながら緑に囲まれた開放的なロケーションが魅力で、日常の喧騒を忘れて友人たちとのランチを楽しめる。
おすすめは「ROSEMARY’S COURSE」。前菜4種盛り合わせに加え、季節の食材を使用した選べるパスタやメイン、デザートなど全4皿が楽しめる。関東産の新鮮な食材を厳選し、素材の持ち味を引き出した逸品は見た目にも鮮やか。シンプルで優しさに満ちた料理を、大切な人達と味わって。
【ROSEMARY’S COURSE】選べるパスタ＆メインなど全4皿(11/20~)
店舗名：ROSEMARY’S TOKYO
住所：東京都新宿区新宿4-1-6 NEWoMan新宿 6F
提供期間：2024/12/26〜
料金：3,520円
※税サ込
◆CRAFT GRILL（新宿三丁目）
大人の社交場で楽しむ日本の洋食
会話も弾むご褒美ランチを満喫
新宿三丁目駅より徒歩1分の「CRAFT GRILL」は「日本の洋食」を進化させてきたレストラン。国産牛を使ったビーフシチューや、ポートワインを効かせたミートソーススパゲッティーなど、どこか懐かしさを感じる洋食メニューを上質な食材とシェフの技でアップデート。
おすすめは、日本の洋食を楽しむ特別なランチプラン。シーフードカルパッチョや本日のスープから始まり、じっくり煮込んだ国産牛のビーフシチューを味わえる。さらに、ホウレン草とグリルチキンのクリーミーな卵ドリアや季節替わりのデザートも登場。カフェ付きなので、食後もゆっくりとおしゃべりを楽しめるのが嬉しい。心温まる洋食とともに、女子会ランチを満喫して。
【日本の洋食を優雅に大人の社交場で】ランチプラン+乾杯ドリンク+カフェ
店舗名：CRAFT GRILL（旧NIKKO KANAYA HOTEL CRAFT GRILL）
住所：東京都新宿区新宿3-32-6 B1F
提供期間：通年
料金：3,000円
※税サ込