エミライは、FIIOのフルオートマチックのBluetooth対応レコードプレーヤー「TT11」を、6月26日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は29,700円前後。カラーはBlackとBrownを用意する。 「TT11 Black」 「はじめてのレコードライフに安心して使える最適な1台」と位置づける。上位モデル「TT13」と同じ回路設計を採用し、Texas Instruments製「NE5532オペアンプ」を2基直列