7年前のサッカーの大会で中国選手に危険なタックルを見舞われ重傷を負ったウズベキスタン選手が、ワールドカップ（W杯）北中米大会への出場を果たした。中国のスポーツメディア・雷速体育が18日に報じた。18日に行われたW杯グループK第1戦のウズベキスタン対コロンビアの試合は3-1でコロンビアが勝利した。ウズベキスタンのスタメンとして出場したシュクロフは、前半の45分間をプレーしたところで交代した。29歳のシュクロフは7年