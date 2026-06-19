Daokoが7月4日(土)に新曲「TACTIC」を配信リリースすることが決定した。本楽曲は2026年7月より放送開始のTVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』オープニング主題歌 第二弾に決定している。『転生したらスライムだった件』（通称：転スラ）は、原作・伏瀬による人気ライトノベルを原作とした超人気転 生エンターテインメント。 ユーモアとシリアスが共存するストーリー、多種多様な種族との絆、爽快なアクションや重厚な建