Daokoが7月4日(土)に新曲「TACTIC」を配信リリースすることが決定した。本楽曲は2026年7月より放送開始のTVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』オープニング主題歌 第二弾に決定している。

『転生したらスライムだった件』（通称：転スラ）は、原作・伏瀬による人気ライトノベルを原作とした超人気転 生エンターテインメント。 ユーモアとシリアスが共存するストーリー、多種多様な種族との絆、爽快なアクションや重厚な建国譚が支持を集め、シリーズ累計発行部数は6,200万部を突破。TVアニメは累計視聴数30億回を超え、スピンオフ作品や劇場版も展開されている。

なお、作編曲はGiga & TeddyLoidが担当。昨年リリースされた「アクト (feat. Daoko)」以来の3者タッグが実現した。転スラ第4期のダークな世界観に寄り添いながら、疾走感あふれるサウンドの中で、クラブミュージックの高揚感とオープニング主題歌としてのドラマ性を高次元で両立した1曲だ。

本日公開される『転生したらスライムだった件 第4期』PV第二弾では、放送に先駆け「TACTIC」の一部を聴く事ができる。

さらにジャケットイラストは、Instagram フォロワー180万人を越える人気イラストレーター、イリヤ・クブシノブが手掛けている。

▲「TACTIC」ジャケット

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■Daoko コメント

この度、TVアニメ『転生したらスライムだった件 第４期』のオープニング主題歌 第二弾を担当させていただくことになりました、Daoko です。

今回の楽曲「TACTIC」は、第4期のダークで緊張感のある物語の世界観に寄り添いながらも、疾走感溢れるハイエナジーで唯一無二な楽曲に仕上がっています。

転スラファンの皆さんへ

Gigaさんと TeddyLoidさんが織りなす素晴らしいサウンド、そして物語とリンクしている歌詞を、アニメと共に楽しんで頂けたら嬉しいです。

是非「TACTIC」、ご愛聴ください！

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■Digital Single「TACTIC」

2026年7月4日(土)配信スタート

事前予約(Pre-add/Pre-save) https://uniera.lnk.to/TACTIC 作詞 : Daoko

作曲 : Giga & TeddyLoid

編曲 : Giga & TeddyLoid