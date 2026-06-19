ポルシェジャパン30周年記念車の受注開始ポルシェジャパンは6月18日、同社の設立30周年を記念した特別限定モデル『ポルシェ911 GT3 アルティザンエディション』の予約受注を開始した。【画像】ポルシェ911 GT3の運転体験を明確に引き上げる『マンタイキット』装着車両を見る全46枚ドイツ本社と共同開発されたこのモデルは、日本市場のみで展開され、30台の限定生産となる。ポルシェ911 GT3 アルティザンエディション