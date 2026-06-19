若い世代を中心に、スポーツの現場でも「失敗を恐れる傾向」が指摘されています。SNSなどを通じて他人と比較されやすい時代の中で、いまの子どもたちはどのようにして経験を積んでいくのでしょうか？元バレーボール女子日本代表で、現在はヴィクトリーナ姫路U15監督を務める井上愛里沙さんに話を聞きました。ヴィクトリーナ姫路U15で指導する井上さん(C) VICTORINAHIMEJI☆☆☆☆井上さんは小学2年生の時、運動会で当時の