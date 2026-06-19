AI需要の高まりでTSMCの生産能力が限界へ、Google・NVIDIA・AMD・テスラなどはSamsungを代替パートナーとして検討中

AI需要の高まりでTSMCの生産能力が限界へ、Google・NVIDIA・AMD・テスラなどはSamsungを代替パートナーとして検討中