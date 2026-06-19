オランダに家族5人で移住…東畑優太さんの長男・太陽くんが続ける野球異国の地でも野球を続けたい――。仕事の都合で海外に赴任した際、子どものスポーツ環境に悩む保護者は多いかもしれない。昨年4月に家族でオランダに移住した東畑優太さんもその1人だ。中学1年生の長男・太陽くんは、ロッテルダム代表のトライアウトに合格し、7月のヨーロッパ・アフリカ大会の切符を掴んだ。オランダで親子は充実した日々を送っている。日