【「ダストランド」1巻】 6月19日 発売 価格：880円

「ダストランド」1巻

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秋田書店は、高橋ヒロシ氏によるマンガ「ダストランド」1巻を本日6月19日に発売した。価格は880円。

本作は「クローズ」「WORST」の正統続編で、「ヤングチャンピオン」にて連載が行なわれている作品。“幽霊団地”と呼ばれる中原団地に越してきた少年・浅田陽羽利が、同じ棟に暮らす小林三蔵と出会ったことから物語が始まる。

1巻の発売を記念して、小栗旬さんら、髙橋ヒロシ氏の作品にゆかりのある著名人による特別コメントが、ヤングチャンピオン公式Xなどで公開される。さらに、一部書店では寄せられたコメントを使用した特別帯版コミックスも展開される。

【あらすじ】

鈴蘭男子高校が君臨する戸亜留市・空蝉地区。そこで“幽霊団地”と呼ばれる中原団地に越してきた少年・浅田陽羽利(ヒバリ)は母親を亡くした孤独から抜け出せずにいた。しかし、同じ棟に暮らす小林三蔵との出会いが、彼の青春を何よりも熱くかけがえのないものへと導いていく!!

特別コメント(50 音順）

R-指定さん(Creepy Nuts)

小栗旬さん

小沢仁志さん

金子ノブアキさん

ケンドーコバヤシさん

シルクロードさん(フィッシャーズ)

土田晃之さん

やべきょうすけさん

これらの特別帯版コミックスは全国のTSUTAYA(一部店舗を除く)にて展開。展開方法は店舗によって異なり、無くなり次第終了となる。

□実施店舗