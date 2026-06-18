世界から魅力的な製品を輸入販売しているモータリストが、自信を持って勧めるのがADO社の折りたたみ式 電動アシスト自転車・AIR 20シリーズだ。軽量なアルミフレームや、速度に応じて自動的にシフトアップする自動変速ギアなど、先進装備を搭載しつつリーズナブルな価格で販売。日常からレジャーまで幅広く使える使い勝手が良い電動アシスト自転車をレポートしよう。 欧州で人気を博してい