日本テレビ「ぐるナイ」の人気企画「グルメチキンレース２７ゴチになります！」が１８日に放送された。猪狩蒼弥が初参戦し「雨の日はおウチで盛り上がっちゃおうゴチ！」が展開された。ＪＫ制服姿が話題の倉科カナ（３８）は、紺ジャケット＆スカート、ブルーシャツにネクタイの透明感が際立つ姿。ミドルの明るい髪をサイドで三つ編みにして登場した。ネットでも透きとおる美しさが話題になり「編み込みヘアかわいい」「今