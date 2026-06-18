外食費が気になる時代だからこそ優待が活躍するここ数年、外食業界では原材料価格や人件費の上昇を背景に値上げが続いています。以前は1000円以内で食べられたランチも、今では難しくなったと感じる場面が増えました。もちろん企業にとって値上げは必要な経営判断ですが、利用する側からすると家計への影響は小さくありません。特に家族で外食をする機会が多い家庭では、食費の負担増を実感している人もいるでしょう。そこで注目さ