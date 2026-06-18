幾田りらが、本日18日に公開された『VOGUE JAPAN』の公式YouTube密着企画「SOUNDCHECK WITH」に初登場した。公開となった動画は、今年5月に開催された3年ぶりソロツアー＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”＞の横浜公演に密着した内容となっている。ツアーへの思いや、こだわりの演出、自身がグローバルアンバサダーを務めるCOACHから提供されたというオリジナルの衣装などについて語られているほか、サプライズゲストとして登場