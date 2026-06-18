元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が15日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【交流戦総括】2年連続、セ・リーグ大苦戦! 大躍進・スワローズになにが起きた? リーグ戦再開後のキーマンは○○だ。」に出演。巨人・浦田俊輔と新幹線で前後の席になったときのエピソードを語った。五十嵐亮太氏○巨人・浦田俊輔の好青年っぷりを五十嵐亮太氏が称賛この動画では、前半戦を振