新幹線で巨人・浦田俊輔が偶然前の席に、そして五十嵐亮太と気づかずに…その後とった行動に感心「誰に対してもそういう感じってことですよ」

新幹線で巨人・浦田俊輔が偶然前の席に、そして五十嵐亮太と気づかずに…その後とった行動に感心「誰に対してもそういう感じってことですよ」