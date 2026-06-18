FOOD & LIFE COMPANIESの子会社であるあきんどスシローは、サステナビリティ経営の一環として2024年9月期に実施した三重県尾鷲市への企業版ふるさと納税による寄付が評価され、2025年11月22日に「紺綬褒章」を受章した。2026年6月12日には尾鷲市役所にて伝達式が執り行われたとのことだ。紺綬褒章伝達式 尾鷲市役所にて(左:あきんどスシロー取締役 荒谷 和男 右:尾鷲市長 加藤 千速 氏)○水産物の持続可能な調達を目指した尾鷲