AIRDO（エア・ドゥ）は、カプセルトイ「AIRDO アソートコレクション」を全国の#C-Pla店舗で、7月上旬から順次販売を開始する。ラインナップは、「フラットサブバッグ」「ベア・ドゥ フェイスポーチ」「ラゲッジタグ Blue」「ラゲッジタグ Yellow」「トラベル・パレット」の全5種で、いずれもエア・ドゥの公式マスコットキャラクター「ベア・ドゥ」がデザインされたトラベルグッズ。価格は1回400円。対象年齢は15歳以上。販売予定個