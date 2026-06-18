福井県出身のモデル・亜希（57）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。元夫で元プロ野球選手の清原和博氏（58）から贈られた花を披露した。自身の母の命日である6月17日には、毎年その思いをつづっている亜希。この日は「福井にある予約の取れないお墓はラッキーな事に貸切でした」と、墓参りをしたことを伝えた。そして「東京に戻ると、毎年清原さんからこの日に届く白いお花」と、花瓶にいけた写真を公開。「大切な