【モデルプレス＝2026/06/18】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月17日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「お店の料理みたい」ピザにグラタン…豪華夕食披露◆渡辺美奈代、キャベツを使った豪華な夕食渡辺は「YouTube 更新！」「今夜はキャベツ料理！夕飯作りを完成までご紹介します！」とつづり、自身のYouTubeチャンネルの更新を告知。キャベツを使ったという