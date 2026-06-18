組み合わせ抽選会 いよいよ球児たちの熱い夏が始まります。 夏の甲子園への出場をかけて、全国高校野球選手権大分大会の組み合わせ抽選会が17日、大分市で開かれました。 2026年、108回目を迎える夏の甲子園を目指して大分大会には41チームが出場します。 17日は試合会場となる別大興産スタジアムで組み合わせ抽選会が行われ、各チームのキャプテンが緊張しながらくじを引きました。 テレビ大