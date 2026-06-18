JTB（ジェイティービー）は、アジアを中心にB2B市場で事業を展開するDMC（デスティネーション・マネージメント・カンパニー）、EXO Travel Groupを所有するAll Wise Holdingsを、グループ会社を通じて買収する。EXO Travel Groupは、1993年にタイ・バンコクで設立されたDMCで、タイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、インドネシア、マレーシア、シンガポール、日本、韓国、ミャンマーのアジア10か国で事業を展開するほか、エジプト