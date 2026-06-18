JTB（ジェイティービー）は、アジアを中心にB2B市場で事業を展開するDMC（デスティネーション・マネージメント・カンパニー）、EXO Travel Groupを所有するAll Wise Holdingsを、グループ会社を通じて買収する。

EXO Travel Groupは、1993年にタイ・バンコクで設立されたDMCで、タイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、インドネシア、マレーシア、シンガポール、日本、韓国、ミャンマーのアジア10か国で事業を展開するほか、エジプトとモロッコにも拠点を持つ。欧州、北米、オーストラリアからの富裕層市場で強いブランド力を持ち、オーダーメイドの文化・自然体験型旅行を世界中のトラベルアドバイザーやツアーオペレーターと連携して提供している。

JTBは買収により、欧米豪発・アジア着市場の顧客基盤と多面的なサービス提供基盤を獲得し、グローバル交流創造事業の拡大を加速させる。JTBグローバルマーケティング＆トラベルの訪日旅行事業とEXO Travelの訪アジア旅行事業の強みを組み合わせ、日本を含むアジアを一体の旅の目的地として捉えたマルチデスティネーション対応体制を構築する。将来的にはJTBグループの既存グローバルDMC事業との融合により、世界ナンバーワンの地位確立を目指すとしている。