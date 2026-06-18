麒麟・川島明、『ラヴィット！』初登場ゲストの“自己紹介”に喜び「TBSでやっていただいて！」
麒麟・川島明が18日、MCを務めるTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。この日スタジオに訪れた初登場のゲストの“自己紹介”に大喜びだった。
【写真】2019年…『おかあさんといっしょ』就任したての福尾誠＆秋元杏月
番組冒頭にゲストとして、NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で2019年から7年間、初代体操のお姉さんを務め3月に卒業した秋元杏月が、元気いっぱいに「おはようございます！」とあいさつ。体操の音楽「からだ☆ダンダン」の音楽が流れると、スタジオの中央に移動して「からだ体操、いくよー！」と体操を披露。その後、「よろしくお願いしまーす」と自己紹介した。
川島は「すごい！すごい！ありがとうございます！」「TBSでなんと…やっていただいて！」「音楽が鳴ったら、自動的に動いちゃいますね」と大盛り上がり。木曜レギュラーのNON STYLEの石田明（46）は「たまんないですよ！うちの子はたぶん今日、杏月お姉さんを一目見るということで遅刻しかけてますよ」と大興奮の様子を見せていた。
秋元は同番組について「楽しく拝見しております」「ビリビリ椅子がどれくらい痛いのか気になりますが、ゲームには勝ちたいなと思っています！」と元気にコメントしていた。
【写真】2019年…『おかあさんといっしょ』就任したての福尾誠＆秋元杏月
番組冒頭にゲストとして、NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で2019年から7年間、初代体操のお姉さんを務め3月に卒業した秋元杏月が、元気いっぱいに「おはようございます！」とあいさつ。体操の音楽「からだ☆ダンダン」の音楽が流れると、スタジオの中央に移動して「からだ体操、いくよー！」と体操を披露。その後、「よろしくお願いしまーす」と自己紹介した。
秋元は同番組について「楽しく拝見しております」「ビリビリ椅子がどれくらい痛いのか気になりますが、ゲームには勝ちたいなと思っています！」と元気にコメントしていた。